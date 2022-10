Anh Tú hướng dẫn Diệu Nhi tạo dáng, tưởng đâu mentor The Face

Theo đó, để bà xã có được những khung hình đẹp nhất, chuẩn hình ảnh "cô dâu", Anh Tú đứng kế bên nói nhẹ nhàng: "Nhìn thẳng đi. Nhắm mắt vào. Đúng rồi. Nhìn lên trời này...".

Sự tận tâm, nhiệt tình của chú rể nhận được nhiều lời khen ngợi. Cũng có những bình luận trêu chọc Anh Tú "giống như huấn luyện viên The Face".