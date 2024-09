Anh Tú được và mất gì khi tham gia Anh trai 'say hi'?

Anh Tú đã có một màn trình diễn thăng hoa trong đêm Chung kết 1. Ca khúc "Đóa hồng chơi vơi" (sáng tác: Nguyễn Thương) có lời và giai điệu giàu cảm xúc, đoạn cao trào bùng nổ khoe trọn giọng hát nội lực của Anh Tú. Phần múa minh họa của các vũ công ballet góp phần làm cho tiết mục solo của Anh Tú thêm đong đầy cảm xúc. “Tú không nghĩ âm nhạc của mình sẽ chữa lành tất cả mọi tâm hồn, nhưng mà ở đâu đấy khi bạn nghe bài hát này, nó sẽ là “người bạn” vực bạn dậy, thoát khỏi những nỗi đau tình yêu và sẽ an ủi bạn thật nhiều” – Anh Tú chia sẻ.

Anh Tú chia sẻ là mình có cả được và mất khi tham gia chương trình Anh trai "say hi". “Em cảm thấy em có cả được và mất. Cái được ở đây là em đã được học hỏi rất nhiều. Em cảm thấy mình đã hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn so với ngày trước. Đôi khi có những vấp ngã nho nhỏ nhưng em tự hào là em dám đối diện với nó” - nam ca sĩ bày tỏ. Anh Tú gửi lời cảm ơn đến ekip chương trình, đạo diễn sân khấu Vương Khang và đặc biệt là MC Trấn Thành - người anh đã mang đến với những lời khuyên ý nghĩa. Nhìn nhận về sự tiến bộ của mình, Anh Tú khoe với khán giả rằng: “Chú Voi Bản Đôn đã biết nhảy rồi nhé, chứ không chỉ đứng hát không thôi” và không quên cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ mình.

Theo VOV