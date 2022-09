Anh Tú cầu hôn Diệu Nhi chỉ 7 giây, người xem cười xỉu

Đoạn clip nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Dưới phần bình luận, dân mạng dành nhiều lời khen cho sự dễ thương, "lầy lội" của Diệu Nhi - Anh Tú.

Một bộ phận còn hài hước khẳng định đây là "màn cầu hôn nhanh nhất lịch sử", "tưởng lãng mạn hóa lãng xẹt"... của showbiz Việt.





Màn cầu hôn "bá đạo" khiến người trong cuộc bật cười.