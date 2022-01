Ảnh: Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội diễn tập phương án đón học sinh

Dự kiến, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nếu dịch bệnh ổn định, Hà Nội sẽ tổ chức cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đến trường.

Nếu vậy, trường THCS Giảng Võ sẽ có gần 2.800 học sinh (khối 7 đến khối 9) được đến trường sau hơn 1 kỳ học online.

Buổi diễn tập các phương án đón học sinh tại trường THCS Giảng Võ thực hiện theo 7 bước cơ bản, bao gồm: Đo thân nhiệt, phân luồng, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực cổng trường; học sinh lên lớp, vào lớp học; phát hiện trường hợp ho, sốt, nghi nhiễm COVID- 19; học sinh nghỉ học do xác định là F0; hướng dẫn học sinh ra về; vệ sinh khử khuẩn trường lớp sau buổi học…