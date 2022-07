Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may

“Hôm nay đến đây cùng các bạn, em chỉ xin có được sức khỏe, may mắn và tinh thần ổn định nhất khi bước vào kỳ thi, như vậy đã thắng 30-40% rồi. Em thấy tự tin về kiến thức nhưng kỳ thi nào cũng có yếu tố may mắn. Trong khi môn Toán, Anh và môn tổ hợp cũng là hình thức thi trắc nghiệm. Nhiều khi chưa chắc đã biết câu đó đâu nhưng nếu may mắn khoanh “bừa” mà đúng là có điểm rồi”, Sơn chia sẻ.