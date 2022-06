Theo hồ sơ, năm 2021 Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang (gọi tắt là Công ty Lơ Pang) lập hồ sơ đề xuất dự án trang trại chăn nuôi heo tại thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Gia Lai lấy ý kiến của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các sở ngành liên quan và cho rằng, vị trí xin đề xuất làm dự án của Công ty Lơ Pang chưa phù hợp (do chồng lấn với dự án năng lượng, không đảm bảo khoảng cách triển khai dự án và chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương). Do đó, Sở KH&ĐT không thống nhất vị trí xin làm dự án của Công ty Lơ Pang, đề nghị Công ty này chọn vị trí khác.