Anh Trai Say Hi tiếp tục bị tố đạo nhái

Tuy nhiên một bộ phận khán giả lại có nhiều ý kiến trái chiều về luật chơi này. Cụ thể, netizen cho rằng NSX Anh Trai Say Hi đang "xào nấu" format của Đạp Gió bản nam ở Trung Quốc - Call Me By Fire.

Các đội cân não trong việc tính toán điểm cũng như thiệt hại để mua bài hát. Theo đó, buổi đấu giá tại Anh Trai Say Hi khiến khán giả cảm nhận được không khí kịch tính và sự cạnh tranh mãnh liệt giữa các "anh trai".



Thế nên việc Anh Trai Say Hi cũng áp dụng luật đấu giá vào chương trình khiến khán giả không khỏi tranh luận

Call Me By Fire đã triển khai luật đấu giá qua các mùa. Trong trailer của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - chương trình mua bản quyền từ Call Me By Fire - cũng công bố đấu giá là một trong những luật chơi được áp dụng ở mùa đầu tiên.

Việc Anh Trai Say Hi cũng áp dụng hình thức đấu giá để chọn bài hát bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích là không sáng tạo, "nhái" lại format đã làm nên thương hiệu của Call Me By Fire.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng luật chơi được tạo ra để phù hợp với tiêu chí cũng như khai thác tối đa tính giải trí và hấp dẫn của một show thực tế. Việc triển khai luật đấu giá cũng là cách thu hút lượt xem.