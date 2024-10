'Anh trai Say Hi' gây tranh cãi với con số 78.000 khán giả xem trực tiếp

Đơn vị sản xuất Anh trai "say hi" thông báo 2 concert của chương trình diễn ra ở TP.HCM đã thu hút 78.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Chia sẻ này đang gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi đây là con số không thuyết phục. Trên nền tảng Threads, tài khoản của đơn vị sản xuất Anh trai say hi thông báo 2 concert của chương trình vừa diễn ra ở TP.HCM đã thu hút 78.000 khán giả theo dõi trực tiếp. "Trân trọng cảm ơn 78.000 khán giả đã trực tiếp theo dõi hai đêm Anh trai 'say hi' Concert 2024 tại 2 địa điểm Công viên bờ sông Sài Gòn và đô thị Vạn Phúc City”, thông báo cho hay.

Tài khoản của đơn vị sản xuất "Anh trai say hi" thông báo 2 concert của chương trình diễn ra ở TP.HCM thu hút 78.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Ngay lập tức, thông báo này đã gây ra tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả hoài nghi về con số "78.000 khán giả đã trực tiếp theo dõi" chương trình do đây là con số rất lớn. Theo nhà tài trợ cho Anh trai say hi , concert đầu tiên có 15.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Ở concert thứ hai, MC Trấn Thành thông báo số khán giả của đêm đầu tiên là 20.000 người. Erik từng chia sẻ trước ngày concert 2 diễn ra: “Đếm ngược tới ngày gặp 25.000 khán giả”. Dù chưa có số lượng khán giả chính xác của concert thứ nhất, nhưng nếu hai đêm nhạc thu hút tổng cộng 78.000 khán giả, thì đêm thứ hai ước tính có khoảng 53.000-63.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Con số này được cho là không thuyết phục bởi concert thu hút hơn 60.000 khán giả là điều mới ghi nhận với các nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

Concert Anh trai “say hi” (Ảnh: BTC)

Concert Anh trai “say hi” (Ảnh: BTC) Thậm chí, một số khán giả còn lấy ví dụ so sánh với concert Born Pink của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc Blackpink tại Hà Nội vào tháng 7/2023. Theo đó, hai đêm nhạc Born Pink ở Hà Nội của Blackpink thu hút hơn 67.000 khán giả. Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đang đùa vui rằng "78.000 là con số hot nhất lúc này". Một số khán giả để lại bình luận hài hước: "78.000 người chắc tính cả người đi ngang qua, cư dân chung cư, người xem qua TV, đội âm thanh, ánh sáng"; "Bà bầu đi xem nhiều lắm hả mọi người? Tính gấp đôi dân số luôn"... Anh trai say hi là chương trình âm nhạc thực tế đầu tiên quy tụ 30 nam nghệ sĩ là những tên tuổi cực hot và có sức ảnh hưởng trong showiz Việt và mạng xã hội. Chương trình đã tổ chức 2 concert ở TP.HCM với các tiết mục được dàn dựng hoành tráng. Dự kiến, concert thứ ba Anh trai say hi sẽ được tổ chức vào ngày 7/12/2024 tại thủ đô Hà Nội. Theo VOV