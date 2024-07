Anh trai say hi: Anh Tú bị bỏng, Isaac sụt gần 5kg, Hieuthuhai cởi áo khoe thân

Ở tập 4 của chương trình Anh trai 'say hi', 30 "anh trai" trải qua 2 lượt thi đấu, với lượt 1 là cuộc so tài giữa 4 đội có 4 thành viên. Ngay ở phần giới thiệu, Anh Tú Atus tự tin khẳng định đội mình sẽ đạt top 1. Ali Hoàng Dương cho biết chồng Diệu Nhi tự tin tương tự ở livestage 1, song lại xếp hạng chót. Hieuthuhai "hù doạ" Anh Tú Atus sẽ bị loại nếu tiếp tục có thứ hạng thấp.

Cuối phần trình diễn, 4 thành viên bước vào sau chiếc màn, táo bạo cởi áo khoe hình thể. Rapper Hieuthuhai khiến khán giả nữ thích thú khi để lộ vai trần.

Đội "Catch me if you can" gồm đội trưởng Negav và Công Dương, Quang Hùng MasterD, Nicky tự hào khi các thành viên đều tham gia sáng tác. 4 "anh trai" thực hiện vũ đạo sôi động trên bàn tiệc.

Lần đầu tự sáng tác và thể hiện phần rap, diễn viên Công Dương (thứ hai từ trái qua) gây bất ngờ bởi chất giọng trầm, nhịp rap tốt dù là "tay ngang". "Con cưng đất Thái" Quang Hùng MasterD (tóc hồng) tiếp tục chèn một số câu tiếng Thái vào lời bài hát.