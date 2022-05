Anh trai cưới cô giáo chủ nhiệm, cậu bé có phản ứng hài hước

Biểu cảm của cậu bé khi nhìn thấy "người quen" trong trường đang làm lễ cưới với anh trai.

Your browser does not support the video tag.

Mặc dù trong đám cưới, cậu bé đã nhận được một phong bao lì xì lớn từ anh chị nhưng trong lòng vẫn không kìm được nỗi buồn. Nhìn thấy mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, cậu bé bất giác “nước mắt lưng tròng” cứ thế mà bật khóc giữa hôn lễ.