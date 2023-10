Anh trai chồng biến nhà của chúng tôi thành nơi hẹn hò, say xỉn

Vợ chồng tôi sống ở quê nhưng có một căn chung cư khá rộng tại trung tâm thành phố. Tôi dự định giữ căn chung cư này lại sau này cho con gái lên học đại học đỡ phải thuê nhà.

Vì nhà không có người ở nên nếu có dịp ghé vào, tôi đều nói chuyện với bảo vệ, nhờ các em ấy để ý nhà giúp. Hôm vừa rồi có việc lên thành phố, tôi rẽ qua xem xét tình hình nhà của mình vì lâu chưa qua.

Tôi vồn vã chào hỏi cậu bảo vệ trẻ tuổi của khu chung cư, hỏi cậu mấy câu qua loa rồi lên thăm nhà. Thấy cậu cứ ấp úng, vòng vo có vẻ có chuyện gì muốn nói, mãi một hồi mới phản ánh với tôi.

Đại ý là anh chị để nhà không ở, cho người qua trông nom cũng tốt, nhưng nên nhắc anh ấy tế nhị chút. Đừng về khuya quá, say xỉn nói to, cười to, cứ vài bữa lại dắt người yêu về tụ tập, mỗi lần một người khác nhau, rất không hay.