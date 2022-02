Anh trai 5 tuổi nghịch súng tự chế khiến em 4 tuổi nguy kịch

Ngày 20/2, thông tin từ bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi Lương Văn V. (4 tuổi, trú tại xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bị viên đạn bi găm trong ngực trái do súng bắn.

Phẫu thuật lấy viên đạn trong ngực cháu bé 4 tuổi.

Theo thông tin từ gia đình kê khai với bệnh viện, ngày 18/2 trong quá trình chơi đùa, không may V. bị anh trai (5 tuổi) dùng súng cồn bắn đạn bắn vào ngực trái.



Cháu V. nhanh chóng được người thân đưa tới sơ cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, rồi chuyển xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Kết luận bé V. bị vết thương ở ngực trái đường giữa xương đòn trái, trên vú 2cm; kích thức 1,5cm x 1,5cm và có rỉ máu.



Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật gắp viên đạn ra. Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, môi hồng.



Ông Lương Văn Long - Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh xác nhận thông tin trên và cho biết, bố cháu V. sử dụng súng cồn tự chế đi săn về quên tháo đạn. Khi để súng ở nhà thì người anh nghịch súng, không may bắn phải em.



Địa phương đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh, lập hồ sơ vụ việc để xử lý.