Anh thử nghiệm thành công vũ khí laser tiêu diệt UAV

Quân đội Hoàng gia Anh vừa thử nghiệm thành công vũ khí laser năng lượng cao để tiêu diệt hàng chục máy bay không người lái (UAV). Đây được coi là loại vũ khí giá rẻ có thể giúp giải quyết mối hiểm họa UAV vốn đang được sử dụng ngày càng phổ biến trong chiến tranh hiện đại. Theo Defense News, mới đây, các binh sĩ thuộc Trung đoàn Pháo binh Hoàng gia số 16 của Anh đã sử dụng tia laser gắn trên xe bọc thép chở quân Wolfhound để tiêu diệt UAV ở nhiều khoảng cách và tốc độ khác nhau. "Đây là một công nghệ mới nổi, trong bối cảnh thế giới đang thay đổi và chứng kiến ngày càng có nhiều UAV được sử dụng như một vũ khí lợi hại trên chiến trường... Từ đó đặt ra nhu cầu cấp bách về một giải pháp tiết kiệm chi phí để bảo vệ quân đội của chúng ta", Stephen Waller, Trưởng nhóm vũ khí năng lượng của Tổ chức Thiết bị và Hỗ trợ quốc phòng (DE&S) thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Thử nghiệm thành công vũ khí laser, song Anh không phải là quốc gia duy nhất sở hữu loại vũ khí lợi hại này. Khi UAV tấn công liên tục xuất hiện trong cuộc xung đột ở Ukraine, quân đội các nước phương Tây đã lập tức chạy đua tìm biện pháp đối phó. Hồi tháng 9, Mỹ công bố thử nghiệm thành công mô hình xe chiến đấu Stryker được trang bị vũ khí laser tiêu diệt UAV. Trước đó, Pháp đã triển khai một mô hình vũ khí laser chống UAV trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024. Trên chiến trường, với sự hỗ trợ từ phương Tây, mỗi tuần quân đội Ukraine sử dụng hàng nghìn UAV tấn công chứa đầy thuốc nổ, có giá từ vài trăm USD mỗi chiếc; trong khi những UAV sử dụng cho mục đích trinh sát có giá tới vài nghìn USD mỗi chiếc. Xe bọc thép chở quân Wolfhound trang bị vũ khí laser tiêu diệt UAV tại Radnor Range, miền Trung xứ Wales. Ảnh: Defense News Trong khi đó, "nguồn cung đạn dược gần như vô hạn" của vũ khí laser khiến việc sử dụng chúng giúp tiết kiệm đáng kể chi phí so với nhiều loại vũ khí khác. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh, vũ khí laser thử nghiệm của quân đội Anh sử dụng các cảm biến và hệ thống theo dõi tiên tiến để duy trì khả năng khóa mục tiêu. Hệ thống vũ khí này có thể được thiết lập ở bất cứ nơi nào và rất dễ vận hành. Hồi tháng 7, Bộ Quốc phòng Anh đã thử nghiệm dùng vũ khí laser bắn hạ UAV đối phương từ khoảng cách hơn 1km tại cơ sở quốc phòng ở Porton Down. "Khả năng theo dõi và bắn hạ UAV lúc chúng đang di chuyển sẽ mang lại lợi thế giúp quân đội Anh chiến đấu hiệu quả hơn. Việc thử nghiệm thành công vũ khí laser đã chứng minh chúng tôi đang đi theo con đường đúng đắn", Defense News dẫn lời ông Waller cho biết, đồng thời lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Anh đang tiến hành các bước đánh giá cần thiết nhằm phát triển vũ khí laser phục vụ cho mục đích chiến đấu trên tuyến đầu trong tương lai. Chương trình thử nghiệm vũ khí laser nói trên là kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Anh và một công ty con của nhà thầu quốc phòng Raytheon UK tại Radnor Range ở miền Trung xứ Wales. Loại vũ khí laser này được phát triển theo hợp đồng trị giá 16,8 triệu bảng Anh (21,4 triệu USD) do Chính phủ Anh chi trả. Trong cuộc thử nghiệm thực tế, binh sĩ Anh đã bắn hạ hàng chục UAV 4 cánh quạt trong phạm vi hạn chế của Radnor Range, một cơ sở thử nghiệm độc lập nằm trong một thung lũng dốc có chiều dài 5km, vốn dành để thử nghiệm loại đạn pháo 40mm và các biện pháp đối phó trên không. Vụ thử nghiệm đã cho thấy hiệu quả của vũ khí laser trong việc bắn hạ UAV trên bầu trời, và điều quan trọng là "UAV có thể bị hạ gục nhanh đến mức nào". Hồi đầu năm nay, Anh cũng đã thử nghiệm một loại vũ khí laser có tên là DragonFire sử dụng công nghệ hoàn toàn khác so với loại vũ khí laser lần này. HÀ PHƯƠNG