Anh Thư đột ngột tuyên bố không còn liên quan đến dàn học trò The Face Vietnam 2023, chuyện gì đây?

Sau Chung kết The Face Vietnam 2023, kết quả Quán quân chung cuộc gây ồn ào trên MXH. Sau nghi vấn kết quả Quán quân được dàn xếp, Anh Thư viết tâm thư gửi Vũ Thu Phương khi biết đàn em không phục, đồng thời drama căng thẳng giữa HLV Kỳ Duyên - Minh Triệu và bà Trang Lê - NSX The Face Vietnam lại nổ ra. Bộ đôi em út bức xúc khi bà Trang Lê chia sẻ: "Nếu được 2 Quán quân, chắc chắn tôi sẽ chọn cả Xuân Hạnh".

Trước đó, trong buổi phỏng vấn với chúng tôi, Anh Thư từng cho biết nữ siêu mẫu vẫn sẽ đào tạo cho học trò nhiều kỹ năng khác sau chương trình nhưng việc đưa Quán quân phát triển ở thị trường quốc tế hoàn toàn phụ thuộc vào nhà sản xuất The Face Vietnam: "Sức của tôi có giới hạn nên chỉ giúp Tú Anh ở việc đào tạo các kỹ năng cơ bản để Tú Anh phát triển. Để Tú Anh đi ra quốc tế, tôi không có nhiều mối quan hệ. Việc này thì phía chị Trang Lê - nhà sản xuất The Face Vietnam sẽ làm tốt hơn. Hiện tại, Tú Anh đang là Quán quân của The Face Vietnam 2023 của Multimedia JSC. Vì vậy, việc đưa Tú Anh phát triển ở Việt Nam cũng như quốc tế thì tôi nghĩ chị Trang sẽ làm rất tốt điều đó".

Trước đó, Anh Thư vẫn khẳng định sẽ đào tạo cho học trò những kỹ năng cơ bản trước khi ra quốc tế

