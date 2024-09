‘Anh tài’ Cường Seven tiết lộ chuyện cãi bố mẹ, bị 'đúp' và vợ rất bay bổng

Cỗ máy nhảy’ Cường Seven lần đầu tiết lộ từng có khoảng thời gian tạm gác lại đam mê, chuyên tâm học hành để làm vui lòng bố mẹ. Cường Seven vừa tham dự một sự kiện tại TPHCM với sự có mặt của nhiều khán giả hâm mộ. Là một trong số 33 ‘anh tài’ góp mặt trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Cường Seven cũng nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của khán giả truyền hình thời gian qua. Tại sự kiện, ‘cỗ máy nhảy’ lần đầu tiết lộ từng có khoảng thời gian tạm gác lại đam mê, chuyên tâm học hành để làm vui lòng bố mẹ. Năm lớp 11, anh được bố mẹ cho tiền học thêm tiếng Anh nhưng lại lén đăng ký học nhảy. Đến lớp 12, khi thấy điểm số kém, bố anh quyết định theo xe buýt từ Long Biên đến Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô, nơi anh tập nhảy và phát hiện bí mật của con. Bố nói chuyện với trưởng nhóm, khiến anh rất giận vì không được theo đuổi hiphop, cũng là lần đầu anh cãi lại bố. “Gia đình không theo nghệ thuật, đặc biệt văn hóa hiphop mình theo đuổi lúc đó không phải ai cũng hiểu và đón nhận”, Cường Seven chia sẻ.

Cường Seven được khán giả nhiệt tình cổ vũ trong sự kiện. Khi Nam tiến với thù lao gần 40 triệu từ phim Truy sát, Cường Seven đã dành 20 triệu để tự mua trang phục và thuyết phục đạo diễn cho anh mặc bộ đồ ấy. Anh học được nhiều bài học về cách cư xử khi thay đổi môi trường sống. Trước đây, anh và bố mẹ khó nói chuyện vì đam mê nghệ thuật, nhưng từ khi vào TPHCM lập nghiệp, anh mới hiểu lý do của bố mẹ. Hiện tại, mối quan hệ gia đình cải thiện nhiều và họ là hậu phương ủng hộ anh trong sự nghiệp. Cường Seven chia sẻ nhảy và hát không phải là năng khiếu của anh. Thời gian đầu học nhảy, 2 tháng sẽ thi lên bậc, anh thường bị "đúp" vì không nghe được nhạc và nhớ động tác. Biệt danh "Cường Seven" do Sơn - người thầy anh yêu quý đặt. Thời gian đầu tập b-boy, Cường Seven có một động tác chống tay xuống đất, chân lơ lửng tạo hình số 7 và luyện tập động tác này rất nhiều. Biệt danh gắn bó với một người thực sự có ý nghĩa với công việc nên cái tên Cường Seven ra đời. Chia sẻ với VietNamNet, Cường Seven thấy may mắn khi được mời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng chưa chắc chắn cho đến khi ký hợp đồng vì có nhiều nghệ sĩ trong danh sách dự kiến. Ban đầu, anh áp lực không chỉ từ bản thân mà còn từ anh em của SpaceSpeakers và các nghệ sĩ khác, nhưng anh quyết tâm nỗ lực 200%. Sau tập 2, anh tự tin hơn và điều này sẽ giúp cải thiện phần âm nhạc và biểu diễn trong các công diễn sau.

Vũ Ngọc Anh và Cường Seven. Ảnh: Tư liệu Cuối tháng 10, chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 sẽ lên sóng với sự tham gia của bà xã Vũ Ngọc Anh. Hai vợ chồng đều động viên nhau trong công việc. Anh thấy vợ nghiêm túc, quyết tâm hơn khi tập trung vào dự án này, còn xưa giờ cô khá bay bổng. Anh trực tiếp đi xem vợ trình diễn và nhận thấy sự thay đổi rất lớn. Cường Seven gửi lời cổ vũ đến vợ để cô để tiến sâu hơn và đạt kết quả tốt nhất. 2024 là năm thành công của Cường Seven với nhiều yêu mến từ khán giả. Cuối năm, anh sẽ ra mắt EP gồm 5 ca khúc tự sáng tác và sản xuất, được hoàn thiện trước khi trở về SpaceSpeakers. Mỗi bài hát gắn liền với câu chuyện của bạn bè và cá nhân nam ca sĩ. Cường Seven tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1990. Anh xuất thân từ nhóm SpaceSpeakers gồm các gương mặt như: Touliver, Soobin Hoàng Sơn, JustaTee... Năm 2012, anh được khán giả yêu thích với ca khúc Beautiful Girls (Young Uno). Ngoài ca hát, anh từng đóng phim Yolo, Lôi báo. Theo Vietnamnet