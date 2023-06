Ảnh siêu hiếm về tuyến đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho

Cầu Tân An (địa phận TP Tân An, tỉnh Long An ngày nay), một trong hai cây cầu đường sắt quan trọng (cầu kia là Bến Lức) của tuyến đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho.

Ga Mỹ Tho năm 1905.

Một bức ảnh chụp khoảng năm 1900 của tuyến đường sắt.

Đầu máy xe lửa Vaico (Vàm Cỏ) do CTy Alsacienne chế tạo năm 1895 (đường ray rộng 1 m), sử dụng trên đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho.

Nguồn: YQH