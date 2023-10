Anh nông dân học hết lớp 7 chế tạo hàng chục loại máy, 'phủ sóng' 15 nước

Tiếp đến, anh mở đại lý bia và hàng ngày đi giao bia cho các hàng quán khắp huyện Tứ Kỳ. Do có thời gian nhàn rỗi nên giai đoạn 2007-2010, anh Hát vay mượn tiền để đầu tư làm trang trại sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Nhưng khi chúng tôi đề xuất được xem thực tế thiết bị này thì anh Hát từ chối và giải thích, vì lý do bản quyền nên chưa công bố.

"Với thiết bị của tôi, người già, trẻ em, phụ nữ đều sử dụng được một cách rất dễ dàng. Tòa nhà cao 100 tầng cũng lắp đặt được, đưa người thoát xuống với tốc độ nhanh như thang máy, cực kỳ an toàn. Tôi cùng cộng sự đã thử nghiệm 10 lần thiết bị này và đều thành công", anh Hát nói.

Nhưng khoảng năm 2010, trang trại nông nghiệp của anh Hát thất bại, anh phá sản với số nợ gần 4 tỷ đồng, trong đó có khoảng 800 triệu đồng vay lãi ngày.

Sau thất bại này, tháng 10/2010, anh vay mượn được 200 triệu đồng sang Israel lao động với hy vọng sẽ tìm ra "cái ngu" của mình để có lời giải vì sao làm trang trại nông nghiệp thất bại.

"Tôi có nghe qua đài, báo thì biết Israel là quốc gia có nền khoa học về nông nghiệp rất phát triển. Tôi sang đó để lao động kiếm tiền trả nợ và cũng tìm hiểu xem mình ngu ở chỗ nào mà làm trang trại nông nghiệp lại thất bại", anh Hát chia sẻ.

Sang Israel làm công việc như rải phân, thu hoạch rau, củ… sau một thời gian, anh Hát nhận ra rằng mình thất bại do làm trang trại nông nghiệp sớm quá.

"Sau này tôi mới nhận ra mình làm trang trại nông nghiệp với sản phẩm an toàn sớm quá, sớm chừng 10 năm. Bởi giai đoạn đó, người dân ăn còn chưa no thì họ chưa thể nghĩ tìm đồ ăn ngon để mua, do đó tôi đã thất bại", anh Hát nói.

Anh Hát kể, mặc dù Israel là quốc gia có nền khoa học công nghệ trong nông nghiệp rất phát triển, nhưng việc rải phân vẫn phải làm thủ công. Anh mạnh dạn đề xuất với ông chủ cho cải tiến chiếc máy đang dùng để giải phóng bớt sức lao động khi thực hiện công việc rải phân trên cánh đồng.

Do không biết tiếng Anh nên ông chủ đã phải nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phiên dịch. Người chủ bày tỏ băn khoăn tỷ lệ cải tiến thành công bao nhiêu phần trăm, thay thế được bao nhiêu lao động?

Anh Hát nói sẽ chế tạo thành công chiếc máy thay thế được 8-10 lao động. Ông chủ nhất trí và đi mua thiết bị về cho anh sáng chế. Trong vòng 4 ngày anh đã chế tạo thành công chiếc máy rải phân.

"Tôi nhớ, bước sang ngày thứ 4, lúc đó trời nhá nhem tối, ông chủ vẫn bảo tôi mang máy ra đồng trình diễn. Lúc xem máy hoạt động, bố con ông chủ thích lắm. Nhưng tôi vẫn lắc đầu và ra hiệu vẫn phải cải tiến thêm. Ông chủ bảo giữ nguyên chiếc máy đó, tiếp tục đi mua thiết bị về cho tôi cải tiến chế tạo chiếc máy thứ 2", anh Hát nhớ lại.

Chiếc máy rải phân thứ 2 ra đời, ông chủ thích thú đã mang chiếc máy đặt giữa sân nhà và dùng bình sơn lên máy chữ H, mang ý nghĩa máy do anh Hát chế tạo ra. Nhưng anh Hát vẫn lắc đầu tỏ vẻ chưa ưng ý và nói cần cải tiến thêm.

Ông chủ lại tiếp tục đi mua thiết bị về cho anh Hát cải tiến chế tạo. Chiếc máy rải phân thứ 3 ra đời, theo anh Hát đó là chiếc máy hoàn thiện.

"Khi tôi chế tạo xong chiếc máy rải phân thứ 3, ông chủ mang chiếc máy ra cánh đồng trình diễn trước sự chứng kiến của hàng chục người bạn làm nông nghiệp ở Israel. Ông chủ hỏi những người bạn của ông ấy rằng, chiếc máy này đã ổn chưa, có cần cải tiến gì không. Những người bạn đã xoa đầu tôi và xoa đầu họ rồi nói "same same". Tôi không hiểu tiếng Anh, sau này đại sứ quán của mình ở bên đó mới giải thích, ý họ nói họ thông mình và tôi cũng thông minh giống họ", anh Hát cười kể.

Từ việc chế tạo thành công máy rải phân, anh Hát cảm nhận "lửa sáng chế" đã nhen nhóm trong mình.

Ông chủ người Israel đã bán bản quyền sáng chế chiếc máy rải phân đó, thu về được một số tiền. Anh Hát được ông chủ tăng lương, thưởng, thu nhập lúc đó đã lên tới hơn 50 triệu đồng/tháng.