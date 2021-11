"Em rất vui khi quay trở lại trường gặp bạn bè và thầy cô giáo. Trước đó các thầy cô đã phổ biến rất kỹ cho chúng em các quy định cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân. Gia đình em rất lo vì tình hình dịch COVID 19 nhưng được đi học trực tuyến là rất may mắn, nên em cố gắng đảm bảo an toàn để gia đình yên tâm hơn", em Nguyễn Vũ Việt Quang, học sinh lớp 9D cho biết.