Từ hôm qua cho đến nay, Thừa Thiên – Huế có mưa to có nơi mưa rất to và gió lớn, mực nước các sông đang lên. Đã có 2 người mất tích do lật ghe, trong khi đó thủy điện Hương Điền đang tăng lưu lượng điều tiết lũ.