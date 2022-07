Mới đây Bảo Anh lấn sân sang một lĩnh vực kinh doanh mới. Nhân dịp này nữ ca sĩ đã tổ chức một sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz Việt.



Bảo Anh diện cả cây trắng, khoe khéo lưng trần gợi cảm.



Mẹ của giọng ca "Anh Muốn Em Sống Sao" cũng có mặt để chúc mừng con gái.



Dàn nghệ sĩ Việt đến chung vui cùng Bảo Anh.



Trong lúc bận rộn đón khách mời, dây áo của Bảo Anh bị rơi ra. Ca sĩ Hồng Ngọc đã phát hiện ra và giúp cột lại. Lúc này Trường Giang hơi bất ngờ khi thấy đàn em đứng trước mặt mình.



Nhanh sau đó nam danh hài đã nhìn đi hướng khác để tránh đối diện với Bảo Anh.



Trường Giang hết nhìn sang trái, nhìn lên trên trong lúc Hồng Ngọc chỉnh trang lại trang phục Bảo Anh. Hành động này của anh nhận được nhiều lời khen.

Clip Ánh mắt tinh tế của Trường Giang khi Bảo Anh rơi dây váy.





Một số nghệ sĩ thân thiết với Bảo Anh có mặt trong sự kiện.