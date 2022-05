Ảnh: Mãn nhãn cảnh sát cơ động dùng cổ uốn cong thanh sắt, đi trên mảnh chai

Bảng thi số 6 do Công an tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức gồm 9 đội, đến từ các đơn vị công an thuộc các tỉnh, thành: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm đồng, Bình Phước, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Công an TP.HCM và Trường Cao Đẳng Cảnh sát nhân dân. Hội thi là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang 60 năm lực lượng CSND.