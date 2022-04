Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, từ đêm nay đến ngày 18/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ảnh hưởng không khí lạnh, đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa giông. (Ảnh: Nguyễn Dương).