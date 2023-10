Ảnh hưởng khôn lường của cuộc khủng hoảng ở Hạ viện Mỹ

Theo New York Times, suốt những tuần qua, chính quyền Biden đã cảnh báo, khoản tiền do Quốc hội Mỹ phân bổ cho các hoạt động viện trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đang gần cạn kiệt. Từ đầu tháng 10, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng khuyến cáo về "sự gián đoạn quy mô lớn, ngày càng nghiêm trọng" nếu các nhà lập pháp nước này không phê duyệt thêm hàng chục tỷ USD dành cho Kiev trong những tháng còn lại trong năm nay.

Trước áp lực từ các nhà lập pháp cánh hữu trong Hạ viện cùng với việc cách chức ông McCarthy hôm 3/10, các khoản viện trợ bổ sung cho quốc gia Đông Âu rốt cuộc đã không được thông qua.

Hạ viện Mỹ sẽ phải “án binh bất động” cho đến khi bầu chọn được tân chủ tịch. Thời gian sớm nhất cho việc này có thể là giữa tuần sau. Hơn nữa, bất kỳ ai đảm đương chức vụ này ít nhất cũng chịu áp lực tương tự và đối mặt với cùng thế tiến thoái lưỡng nan như ông McCarthy.

Tổng thống Biden đã cam kết tiếp tục hậu thuẫn Ukraine bất chấp thách thức về ngân sách. Chính quyền của ông đang ra sức tìm cách khác để trợ giúp cho Kiev, ví dụ như chuyển giao vũ khí thu giữ được từ Iran.

Ông Kevin McCarthy đã làm phật lòng những người theo đường lối cứng rắn trong chính đảng Cộng hòa của ông, và cả các đảng viên Dân chủ cùng Nhà Trắng.

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng tin, sự ủng hộ của đông đảo các nghị sĩ lưỡng đảng tại Quốc hội sẽ giúp Mỹ duy trì viện trợ cho Ukraine. Song, con đường để có một dự luật nằm trên bàn tổng thống chờ ký duyệt, đang trở nên khó khăn hơn trước.

Nhìn chung, khi Hạ viện Mỹ chưa bầu chọn được chủ tịch, các nghị sĩ mới đắc cử chưa thể tuyên thệ nhậm chức và hoạt động của các ủy ban trực thuộc cơ quan lập pháp này có thể bị vô hiệu hóa. Việc xem xét phê chuẩn các dự luật và nghị quyết về nhiều vấn đề chính sách và lập pháp, kể cả liên quan đến hoạt động đối ngoại cũng bị đình trệ. Đó chắc chắn không phải là điều mong muốn đối với những quốc gia và vùng lãnh thổ đang hưởng lợi từ sự hợp tác và trợ giúp của Washington.