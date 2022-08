Ảnh hiếm của mỹ nhân Việt thập niên 90: Ai có bàn tay đẹp nhất?

Đoàn Minh Tuấn gặp và chụp hình Giáng My lần đầu tiên năm 1991 ở Công viên Thủ Lệ (Hà Nội). Anh kể Giáng My rất đa tài, nữ tính, khéo léo và nhẹ nhàng.

"Chị Diễm My làm việc rất hăng say. Trong buổi đầu tiên chụp ảnh, chúng tôi làm việc hăng say từ sáng đến tối, quên cả ăn trưa. Đến khi tôi nói xong rồi, chị mới đứng lên nói: "Ôi mệt quá". Còn trước đó chị không hề than thở mà hỗ trợ mọi yêu cầu của tôi cực kỳ chuyên nghiệp", nhiếp ảnh gia kể lại.

Diễn viên Ngọc Hiệp mang vẻ đẹp khỏe khoắn, cá tính qua ống kính của Đoàn Minh Tuấn. Anh kể Ngọc Hiệp thời thanh xuân cuốn hút bởi nét bụi bặm, làn da ngăm rất đặc trưng.

Ngọc Hiệp mặc áo dài trắng trong ngày tốt nghiệp khóa Diễn viên trường Điện ảnh Việt Nam (phân hiệu 2) tại TPHCM năm 1991.

Đoàn Minh Tuấn kể về tình bạn với diễn viên Thu Hà: "Hồi sinh viên, tôi có cộng tác cho một số tờ báo dành cho giới trẻ. Lúc đó, Hà mới vào Sài Gòn. Tôi gặp cô ấy phỏng vấn rồi chụp ảnh luôn. Vì tôi cũng là người Hà Nội, hai anh em tình cờ gặp gỡ rồi thân nhau. Từ đó, cứ mỗi lần cô ấy vào Sài Gòn, rảnh rỗi là lại gọi tôi đi chụp hình. Hà nhẹ nhàng, dễ thương, trong trẻo đúng chất cô gái Hà Nội xưa".

Hoa hậu TPHCM 1989 - Lý Thu Thảo. Những năm 1990, Lý Thu Thảo có sức hút không kém các ngôi sao điện ảnh đình đám. Cô cũng là một "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng một thời.

Vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà của Lý Thu Thảo qua ống kính Đoàn Minh Tuấn.

Ảnh: Đoàn Minh Tuấn