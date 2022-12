Ảnh hậu tai tiếng Kim Min Hee hạnh phúc bên người tình U70

Sinh viên này cho biết thêm, Kim Min Hee là người lái xe thay vì Hong Sang Soo, có lẽ vì hiện tại đạo diễn Hong đã 62 tuổi nên gặp nhiều khó khăn trong việc cầm lái.

"Tuy nhiên, điều làm tôi bối rối là Kim Min Hee là người lái xe. Tôi nghe nói rằng người cao tuổi được khuyến khích từ bỏ bằng lái, Hong Sang Soo có già như vậy không? Theo những gì tôi nghe được, Giáo sư Hong sẽ nghỉ hưu trong năm nay", sinh viên này viết.

Ảnh hậu xứ Hàn Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo bắt đầu mối quan hệ vụng trộm vào năm 2015, khi hợp tác trong phim Right Now, Wrong Then.