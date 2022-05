'Ảnh hậu giật chồng' Kim Min Hee xuất hiện bên nhân tình

Nữ diễn viên Kim Min Hee sinh năm 1982, xuất thân từ người mẫu, sau đó đạt được nhiều thành công trên lĩnh vực phim ảnh. Cô từng hẹn hò các mỹ nam điển trai như Lee Jung Jae, Lee Soo Hyuk, Jo In Sung.

Ảnh hậu xứ Hàn và vị đạo diễn 61 tuổi Hong Sang Soo bắt đầu mối quan hệ vụng trộm vào năm 2015, khi hợp tác trong phim Right Now, Wrong Then.

Bất chấp việc đã có vợ con, đạo diễn Hong cho biết ông rất yêu Kim Min Hee và sẵn sàng ly hôn để đến với cô.