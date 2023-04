Anh em nhà Mario ra mắt vượt kỳ vọng tại các phòng vé Bắc Mỹ

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua: 1. “The Super Mario Bros. Movie” - 146,4 triệu USD

2. “John Wick: Chapter 4” - 14,6 triệu USD

3. “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” - 14,5 triệu USD

4. “Air” - 14,5 triệu USD

5. “Scream VI” - 3,3 triệu USD

6. “His Only Son” - 3,3 triệu USD

7. “Creed III” - 2,8 triệu USD

8. “Shazam! Fury of the Gods” - 1,6 triệu USD

9. “Paint” - 750.000 USD

10. “A Thousand and One” - 600.000 USD.