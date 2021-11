'Ảnh đế' Yoo Ah In và 'Hell Bound' sẽ khuấy đảo màn ảnh Hàn tháng 11 này?

The Secret Royal Inspector and Jo Yi dự kiến lên sóng ngày 8/11.

Kim Hye Yoon sẽ đảm nhận vai diễn Kim Jo Yi, một người phụ nữ khác lạ so với thời đại Joseon khi đã nghĩ ly hôn không phải là một vấn đề lớn. 3 năm trước, cô kết hôn với người nghiện cờ bạc, bám váy mẹ và từ đó cuộc sống hôn nhân của Jo Yi đầy chông gai. Cô ly hôn với chồng sau nhiều mâu thuẫn và chịu đựng. Say này, Kim Jo Yi tình cờ gặp thanh tra hoàng gia Ra Yi Eon trên đường tìm kiếm hạnh phúc riêng.

1. The Secret Royal Inspector and Jo Yi: Trai đẹp Taecyeon lần đầu đóng phim cổ trang

Hellbound được ca ngợi là bộ phim Hàn Quốc rất đáng xem trên Netflix

Ảnh đế Yoo Ah In và Netflix – nhiều người đã nghĩ đây thực sự là công thức đảm bảo cho thành công khi dự án Hell Bound được công bố. Chưa kể bộ phim còn được đạo diễn bởi Yeon Sang Ho – người làm nên siêu phẩm Train to Busan. Còn Yoo Ah In nổi tiếng là “Vua Midas” luôn có bàn tay vàng chọn kịch bản.

Ảnh đế Yoo Ah In và Netflix – nhiều người đã nghĩ đây thực sự là công thức đảm bảo cho thành công

Chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, Hellbound – Bản án từ địa ngục được bắt đầu với các tình tiết huyền bí khi đột nhiên vào một ngày nọ, tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn kỳ lạ của một nhân vật ẩn danh. Nội dung tin nhắn bao gồm tên của người nhận, sự thật rằng họ sắp phải xuống địa ngục và thời gian sống còn lại bao lâu. Không có nơi nào để chạy, không có chỗ nào để trốn và cũng không có bất kì lối thoát gì cho họ. Khi thời gian được đếm ngược về con số 0 cũng là lúc những đấng siêu nhiên xuất hiện và đưa kẻ bị kết án xuống địa ngục.

Hellbound sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt lớn toàn thế giới?

Trước khi ra mắt vào ngày 19/11 trên Netflix, Hellbound được đưa đi giới thiệu tại nhiều sự kiện phim ảnh danh giá. Đứa con tinh thần của đạo diễn Yeon Sang Ho là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto. Tại đây, Hellbound được ca ngợi là “bộ phim Hàn Quốc rất đáng xem trên Netflix”. Bộ phim cũng đã được mời tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 26 và Liên hoan phim London lần thứ 65. Hi vọng tiếp nối Squid game và My name, Hellbound sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt lớn toàn thế giới.

3. Now we are breaking up: Song Hye Kyo một lần nữa đóng cặp với trai trẻ

Now we are breaking up có một góc nhìn độc đáo bằng cách bắt đầu từ các cuộc chia tay và con người ta trải qua quá trình yêu nhau say đắm

Khán giả mải trông đợi Yoo Ah In mà quên mất kiều nữ Song Hye Kyo cũng đã rục rịch trở lại bên cạnh trai đẹp Jang Ki Yong.