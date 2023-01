'Ảnh đế' Yoo Ah In và bạn trai tin đồn hẹn hò tại Mỹ

Tin đồn hẹn hò giữa hai người bắt đầu từ năm 2021, Yoo Ah In cũng nhiều lần vướng nghi án là người đồng tính, song anh chưa từng lên tiếng về xu hướng tính dục của bản thân.

Yoo Ah In sinh năm 1986, là diễn viên thực lực hàng đầu xứ Hàn. Với kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, nhận được vô vàn lời khen từ các bậc tiền bối và giới phê bình, tài tử đã xuất sắc vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn của nền điện ảnh Hàn Quốc để trở thành Ảnh đế thuộc lứa 8X đầu tiên nhận giải thưởng danh giá Rồng Xanh - được mệnh danh là Oscar xứ Hàn với tác phẩm The Throne.

Năm 2020, lần thứ hai anh lên ngôi Ảnh đế của lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh với vai diễn Tae In trong Voice Of Silence. Ngoài ra, anh còn trở thành Thị đế của Baeksang danh giá với bộ phim truyền hình Six Flying Dragons.

