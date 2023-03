'Ảnh đế' Yoo Ah In bị cảnh sát triệu tập, dùng chất cấm vì bệnh lạ?

Cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon (Hàn Quốc) sau chuyến công tác tại Mỹ. Kết quả xét nghiệm tóc của nam diễn viên có kết quả dương tính với propofol, cần sa, ketamin và cocaine.

Chính Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11/2022 sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Cảnh sát cũng đang phân tích hồ sơ bệnh án của Yoo Ah In, cũng như điều tra các bệnh viện và phòng khám cung cấp propofol (một loại chất cấm tại Hàn Quốc) cho nam diễn viên. Kết quả xét nghiệm tóc và nước tiểu của Yoo Ah In sẽ được sử dụng làm bằng chứng quan trọng trong quá trình điều tra.

Tài tử Yoo Ah In sẽ bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn trong thời gian sớm nhất (Ảnh: Allure).

Ngày 6/3, Cảnh sát Hàn Quốc đã tổ chức họp báo ở Sở cảnh sát Seodaemun, Seoul (Hàn Quốc) để thông báo về vụ việc tài tử Yoo Ah In dương tính với 4 chất cấm. Tại đây, Ủy viên Yoo Hee Geun cho biết, phía cảnh sát Hàn Quốc có kế hoạch triệu tập thẩm vấn Yoo Ah In trong thời gian sớm nhất.



Yoo Ah In lập kỷ lục khi dương tính với 4 loại chất cấm (Ảnh: Instagram).

Trong chương trình của đài MBC (Hàn Quốc), những tin nhắn được cho là của giám đốc bệnh viện gửi cho Yoo Ah In đã được hé lộ. Cụ thể, theo chương trình MBCNewsdesk, cảnh sát nghi ngờ Yoo Ah In yêu cầu được tiêm chất cấm propofol trong những ca phẫu thuật đơn giản. Phía bệnh viện cho biết thêm, tài tử xứ Hàn muốn sử dụng thuốc an thần ở những ca phẫu thuật gây đau đớn.

Nam diễn viên sinh năm 1986 được xác định dùng propofol với liều lượng khủng, lên đến 4.400ml trong 1 năm, trung bình 60ml/lần tiêm. Điều này vượt xa mức sử dụng thông thường là 5-10ml mỗi lần.

Giám đốc bệnh viện từng gửi tin nhắn cảnh báo Yoo Ah In: "Anh không nên sử dụng nhiều chất gây mê như vậy. Và anh cũng không nên tự ý chuyển viện". Trước thông tin trên, đại diện tài tử Yoo Ah lên tiếng: "Yoo Ah In bị bệnh ngoài da. Anh ấy mắc hội chứng sợ kim tiêm nên mới yêu cầu được gây mê".



Đại diện của Yoo Ah In cho hay, tài tử mắc bệnh ngoài da và hội chứng sợ kim tiêm nên cần sử dụng chất cấm trong quá trình gây mê (Ảnh: News).