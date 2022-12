Anh đấu Pháp: Nhà phát minh Jude Bellingham

26 phút trước Tin Y tế

Đà Nẵng - Số liệu thống kê gần đây cho thấy, tại Việt Nam, các bệnh không lây nhiễm chiếm 66% tổng số các mặt bệnh tật và 72% tổng số tử vong, trong đó tử vong do các bệnh lý tim mạch chiếm 30%. Điều đáng báo động là tử vong do các bệnh tim mạch chủ yếu là tử vong sớm do không được can thiệp kịp thời.