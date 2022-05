Anh cửu vạn trúng độc đắc 42 tờ vé số, xây biệt thự nghìn mét vuông và "nợ như chúa chổm"

"Lên đời" nhờ trúng số độc đắc rồi tay trắng một cách nhanh chóng không còn là chuyện xa lạ đối với dân miền Tây nói riêng và người Việt nói chung. Bởi xưa nay có quá nhiều trường hợp bỗng dưng có tiền tỷ, sau đó ăn chơi trác táng khiến hậu vận trúng số không mấy tốt đẹp. Song bi đát nhất có lẽ là trường hợp của anh T.C.T (SN 1964, Long An) – từng gây rúng động khắp vùng sông nước suốt thời gian dài.

Anh T quê gốc Long Xuyên, làm nghề lơ xe tuyến Sài Gòn – miền Tây. Khi rẽ qua Long An, anh đã đem lòng cảm mến chị U cùng tuổi ở xã An Nhựt Tân (Tân Trụ). Sau đó cả hai nảy sinh tình cảm với nhau song không được gia đình hai bên đồng ý. Họ quyết định đưa nhau đi đăng ký kết hôn rồi về chung sống với nhau. Họ dựng một căn chòi ở bãi đất trống làm chỗ ở với hi vọng "an cư lập nghiệp".