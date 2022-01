Ảnh cưới của Park Shin Hye, Choi Tae Joon trước giờ G

Park Shin Hye và Choi Tae Joon quen biết sau khi Shin Hye là khách mời ở The King of Dramas - bộ phim Choi Tae Joon đóng phụ. Hai người công khai hẹn hò năm 2018.

Park Shin Hye là nữ diễn viên, ca sĩ được biết đến khi đóng vai chính trong các phim Tree of Heaven, Cô nàng đẹp trai, Người thừa kế, Pinocchio... Cô là một trong những nữ diễn viên gặt hái được nhiều thành công nhất trong độ tuổi của mình.

Năm 2015, Park Shin Hye xếp thứ 33 trong danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc theo bảng xếp hạnh của Tạp chí Forbes. Choi Tae Joon là diễn viên từ khi còn nhỏ. Anh từng đóng phim: Piano, Mother’s Garden, All About My Mom, Đối tác không ngờ...

Hà Lan