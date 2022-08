Anh công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Thông báo của cơ quan ngoại giao Anh đưa ra sau khi một số nước ở châu Âu có động thái dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam và từ chối hiệu lực thị thực Schengen (26 nước châu Âu bãi bỏ kiểm soát biên giới, cho phép qua lại tự do - PV).

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam có màu xanh tím than (bên trái), hộ chiếu mẫu cũ màu xanh lá cây (Ảnh: Nguyễn Dương).

của Việt Nam được Bộ Công an triển khai cấp cho công dân ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài từ ngày 1/7/2022. Bộ Công an khẳng định mẫu hộ chiếu mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an và khó làm giả.