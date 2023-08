Ảnh chưa công bố của BlackPink ở Hà Nội

Trước đó, vào tối muộn ngày 1/8, Jisoo viết trên trang cá nhân: “Tôi đã có khoảng thời gian tốt đẹp ở Việt Nam, nơi tôi lần đầu tiên tôi ghé thăm! Tôi nhận nhiều năng lượng từ Blink! Hẹn sớm gặp lại các bạn. Tôi yêu các bạn”.

Cùng với những dòng nhắn nhủ yêu thương đến fan Việt, Jisoo đăng loạt ảnh selfie sau sân khấu và ở khách sạn.

Điểm chung của Jennie và Jisoo là cả hai đều thể hiện sự thích thú với nón lá Việt Nam bằng cách chia sẻ ảnh đội phụ kiện truyền thống đất nước cờ đỏ sao vàng.

Jennie chia sẻ video nhảy "See Tình" tặng fan Việt.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai bài đăng nhận được hàng triệu lượt Thích. Ở phần bình luận, người hâm mộ Việt dành những lời tốt đẹp đáp lại tình cảm của thần tượng:

“Tôi yêu bạn rất nhiều. Tôi mong bạn và các cô gái trở lại Việt Nam sớm. Chúng tôi có Lửa hận thù, phiên bản đặc biệt của ca khúc solo bạn hát (chỉ bản hit Flower của Jisoo). Gửi 1.000 trái tim nhé!”, “Hãy trở lại Việt Nam một ngày nào đó nhé. Chúng tôi luôn chào đón bạn. Chúng tôi yêu các bạn”, “Blink Việt Nam yêu các bạn”, “Hẹn gặp lại các cô gái, từ Việt Nam”…