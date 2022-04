Ảnh: Chiêm ngưỡng Hội An thu nhỏ giữa lòng xứ Thanh

Những công trình Hội An thu nhỏ được TP Hội An xây dựng tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thanh Hóa. Công trình phố cổ Hội An thu nhỏ bao gồm: chùa Cầu, 15 căn nhà gỗ (trong đó có 9 căn nhà 1 tầng và 6 căn nhà 2 tầng). Những công trình này được xây dựng đúng theo nguyên mẫu gốc tại Hội An và có tỷ lệ nhỏ hơn.