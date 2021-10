Anh chấp nhận 'hộ chiếu vắc xin' Covid-19 của Việt Nam

Theo thông tin do trang web của Chính phủ Anh đăng tải ngày 28/10, các công dân ngoại quốc muốn nhập cảnh vào nước này cần phải hoàn thành chủng ngừa Covid-19 ít nhất 14 ngày trước đó, bằng các loại vắc xin được Anh công nhận. Cho đến nay, xứ sở sương mù đã phê duyệt sử dụng 4 loại vắc xin của Oxford/AstraZeneca, Pfizer- BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson.



Ảnh minh họa: Telegraph

Anh cũng chấp nhận việc tiêm trộn 2 loại vắc xin trong số những sản phẩn phê duyệt ở trên, kể cả việc tiêm 2 mũi ở 2 nơi khác nhau. Tuy nhiên, nhà chức trách yêu cầu cả những người đã hồi phục sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng phải tiêm đủ liều vắc xin 2 tuần trước thời điểm nhập cảnh.



Đối với chứng nhận tiêm chủng dạng giấy, Anh chỉ chấp nhận loại do cơ quan y tế công quốc gia phát hành. Thông tin trên giấy chứng nhận này phải được in bằng tiếng Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha và bao gồm các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, loại vắc xin, nhà sản xuất, thời gian tiêm mũi 1 và mũi 2, quốc gia/vùng lãnh thổ cấp chứng nhận.



Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps thông báo, nước này sẽ xóa tên cả 7 quốc gia còn lại trong "danh sách đỏ" bị hạn chế đi lại do dịch bệnh gồm Colombia, CH Dominica, Ecuador, Haiti, Panama, Peru và Venezuela. Theo đó, khi công dân Anh trở về từ những nước này sẽ không còn phải thực hiện cách ly tại khách sạn 11 đêm, còn công dân của những quốc gia đó cũng sẽ được phép nhập cảnh vào Anh.



Ông Shapps cho biết thêm, London cũng sẽ bổ sung hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ vào danh sách được công nhận chứng nhận tiêm chủng.