Ảnh: Băng tuyết phủ trắng xóa núi đồi, xã biên giới ở Lào Cai đẹp như trời Tây

Với độ cao 2.000m so với mực nước biển, thôn Ngải Thầu Thượng là nơi có thể dễ dàng cho du khách cơ hội ngắm nhìn băng tuyết vào mùa Đông. Băng xuất hiện tại đây từ ngày 20/2, hôm nay băng dày hơn và phủ rộng ở những vùng thấp hơn. Từ đêm qua tới sáng nay trời rét 0 độ C, tới trưa nay nhích lên 1 độ C.