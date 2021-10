Angelina Jolie lại gây kinh ngạc với bức ảnh đẹp như nữ thần

Vogue so sánh nữ diễn viên với người mẫu diện chiếc váy tương tự trên sàn diễn và cho thấy đẳng cấp của Angelina Jolie. Chiếc váy ánh vàng thuộc bộ sưu tập Valentino haute couture Thu Đông 2018 với các lớp ren được đắp hoàn toàn thủ công vô cùng cầu kỳ và sang chảnh. Vogue viết: "Angelina Jolie có thể đóng phim siêu anh hùng của Marvel nhưng cô ấy thực sự mang vẻ đẹp của công chúa Disney trong chiếc đầm cổ tích này".

Angelina Jolie trong phim 'Eternals: Chủng tộc bất tử'

An Na