Angelina Jolie chỉ trích Brad Pitt

Cuộc chiến pháp lý giữa hai ngôi sao vẫn chưa đến hồi kết.

Ngày 4/12, theo tài liệu Radar Online thu được từ tòa án, Angelina Jolie đã chỉ trích cáo buộc của Brad Pitt trong vụ tranh chấp điền trang ở Pháp là "phù phiếm, ác ý và là một phần của khuôn mẫu có vấn đề".

Trong đơn kiện Jolie hồi đầu năm, tài tử Once Upon A Time... In Hollywood tuyên bố anh và vợ cũ từng nhất trí sẽ không bán cổ phần điền trang Chateau Miraval nếu không có sự đồng ý của người còn lại. Tuy nhiên, đây là thỏa thuận miệng.