Angelababy lần đầu lên tiếng sau nghi vấn tới câu lạc bộ thoát y

Chương trình Keep Running đã tạm hoãn kế hoạch ghi hình. Một số nhãn hàng mời Angelababy làm gương mặt quảng cáo được cho là đang xem xét lại hợp đồng hợp tác. Về phía Angelababy, cô không lên tiếng bình luận về vụ việc suốt thời gian qua.

Ngày 8/10, Angelababy thông báo trên trang cá nhân, cô sẽ không tham gia ghi hình cho chương trình Keep Running vào ngày 12-15/10 tới đây, do xung đột lịch trình. Đây cũng là đăng tải đầu tiên của nữ diễn viên trên trang cá nhân kể từ khi cô đối diện với làn sóng tẩy chay của khán giả Trung Quốc.

Angelababy vẫn đối mặt với làn sóng chỉ trích của khán giả Trung Quốc sau nghi vấn có mặt tại show diễn của Lisa ở câu lạc bộ thoát y Crazy Horse (Ảnh: News).

Chỉ vài giờ kể từ khi được đăng tải, thông báo không tham gia ghi hình cho chương trình Keep Running của Angelababy khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Angelababy được xem là thành viên chính thức của chương trình truyền hình thực tế ăn khách Keep Running từ năm 2014 đến nay.

Keep Running cũng giúp Angelababy nhận được sự quan tâm của công chúng khi sự nghiệp diễn xuất của cô bị đánh giá "không có điểm nhấn". Do vậy, việc cô đột ngột chia tay chương trình với lý do xung đột lịch trình khiến nhiều người bàn tán.

Nữ diễn viên vừa kết thúc hoạt động tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) và được cho là không vướng lịch ghi hình nào trong thời gian tới.

Trước khi sang Pháp tham dự Tuần lễ thời trang Paris và vướng nghi vấn có mặt tại buổi diễn của Lisa, Angelababy được ấn định là thành viên chính thức của đội hình Keep Running mùa này cùng Lý Thần, Trịnh Khải, Sa Dật, Bạch Lộc, Phạm Thừa Thừa, Châu Thâm.

Cô thông báo vắng mặt chỉ vài ngày trước lịch ghi hình chính thức.

Dù phía Crazy Horse phủ nhận việc Angelababy tới xem chương trình, người hâm mộ vẫn không tin, liên tục tìm bằng chứng để khẳng định nữ diễn viên Trung Quốc không nói thật.