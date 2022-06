Angela Phương Trinh nâng tạ 260kg khiến cánh mày râu 'bái phục'

Dù không còn hoạt động showbiz quá nhiều song Angela Phương Trinh vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. "Nữ hoàng thảm đỏ" một thời lui về với cuộc sống bình yên, thường xuyên đi tu tập và ăn chay.

Bên cạnh đó, cô vẫn thường xuyên update những hình ảnh chăm chỉ tập gym khoe cơ bắp cuồn cuộn nhìn như đàn ông. Người thầy và cũng là người bạn luôn đồng hành trong mỗi buổi tập của Angela Phương Trinh là Phạm Văn Mách.