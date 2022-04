Angela Phương Trinh bỏ tu, dọn đường quay về showbiz?

Liên tiếp scandal khiến người ta bán tín bán nghi Angela Phương Trinh đang chiêu trò, dọn đường trở lại showbiz.

Dù sau đó lên tiếng phủ nhận PR đánh bóng tên tuổi, nhưng Angela Phương Trinh rất chăm chỉ khoe chiếc body "vạm vỡ", trổ tài nhảy múa trên mạng xã hội.

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục cập nhật một đoạn clip nhảy belly dance trên nền nhạc Squid Game, lôi cuốn và "bốc lửa" hết nấc.