Ấn tượng với lễ hội đầy sắc màu tại thành phố hoa hồng

Bà Hoàng Thị Thanh Nhung - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Hới cho biết, Lễ hội diễu hành đường phố là một trong những hoạt động nhằm giúp người dân trên địa bàn cũng như du khách đến với Đồng Hới cảm nhận rõ hơn về sự phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, đời sống xã hội của thành phố.

Để lễ hội diễn ra chu đáo, thiết thực và an toàn, UBND thành phố Đồng Hới đã phân công các đơn vị chuyên môn xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng trên những tuyến đường có đoàn diễu hành tập kết, diễu hành và biểu diễn.

Ngoài ra, công tác bảo đảm nguồn điện lưới và vệ sinh môi trường tại khu vực Quảng trường biển Bảo Ninh; phối hợp trong công tác về sử dụng sân bãi và trông giữ phương tiện cho đại biểu, khách mời, nhân dân và du khách tham dự chương trình cũng được thực hiện hết sức chu đáo.