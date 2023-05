Ấn tượng lễ bế mạc SEA Games 32

Sau hơn 20 ngày tranh tài ở 37 môn thể thao, 581 nội dung, của hơn 12.400 thành viên các đoàn thể thao, SEA Games 23 kết thúc thành công. VĐV giành nhiều huy chương nhất SEA Games 32 là nữ kình ngư Thái Lan Kamonchanok Kwanmuang. Ở tuổi 18, VĐV này giành 9 huy chương nhưng chỉ có 1 HCV.

Các nghệ sĩ nước chủ nhà đang trình diễn những bản nhạc để khép lại SEA Games 32. Lễ bế mạc SEA Games 32 được bắt đầu với tiết mục See you again (Hẹn gặp lại).