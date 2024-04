An toàn thực phẩm: Không chỉ một tháng hay một tuần

Hệ thống pháp luật hiện hành có tới 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm bao gồm 1 luật, 15 nghị định, 7 thông tư, 2 chỉ thị của Thủ tướng. Trong đó có Luật An toàn thực phẩm 2010 (được sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018; Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 05.9.2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 20.9.2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28.12.2021 sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02.02.2018 hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm…

Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật trong vấn đề này còn nhiều kẽ hở do nhiều cá nhân, doanh nghiệp vì lợi ích kinh tế mà đưa ra thị trường các sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh. Mặt khác, công tác kiểm tra giám sát mỏng nên hầu hết vụ việc bị phát hiện thì đã có hậu quả.

Bên cạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; các bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống, đóng chai, nước đá dùng liền theo phân cấp… thì ý thức cũng như kiến thức của người dân (trong đó tập trung vào lực lượng học sinh) là quan trọng.