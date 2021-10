Với chủ đề "Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải," sự kiện hướng tới mục tiêu trở thành diễn đàn uy tín giúp các nhà hoạch định chính sách và chiến lược, các chuyên gia đầu ngành, các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong và ngoài nước gặp gỡ, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các rủi ro về an toàn, an ninh mạng phi truyền thống và bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng trong quá trình chuyển đổi số.

Sự kiện thu hút hơn 800 đại biểu cấp cao phụ trách an toàn thông tin mạng, bảo mật, công nghệ thông tin đến từ khối Chính phủ và khối doanh nghiệp trong các lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, bán lẻ và thương mại điện tử, vận tải, Logistics, năng lượng...

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Việt Nam hiện xếp hạng 25 toàn cầu về chỉ số an toàn thông tin mạng. Đây là kết quả nỗ lực của Chính phủ cũng như các bộ, ngành và doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Tuy nhiên, Việt Nam còn rất nhiều điều cần phải giải quyết cũng như cần duy trì và cải thiện năng lực này để bảo vệ sự thịnh vượng của quốc gia, phải tạo lập được niềm tin số và triển khai an toàn thông tin mạng cho tất cả, không ai bị bỏ lại phía sau. An toàn thông tin mạng giờ đây là câu chuyện của mọi người và trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phổ cập chiến dịch an toàn thông tin mạng cơ bản cho người dân. Cung cấp ứng dụng, dịch an toàn thông tin cơ bản trên nền tảng thiết bị di động được khai trương hôm nay sẽ là sự mở đầu cho chiến dịch này.