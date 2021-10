Án tình đắng chát

Là người tận mắt chứng kiến cái chết của con gái, ông Lê Văn Lệ vô cùng đau đớn. Tại tòa, ông Lệ khai: "Buổi sáng 8/1, khi con gái tôi nói rằng sẽ đi hẹn gặp Tùng lần cuối để nói chuyện dứt điểm thì vợ chồng tôi đã khuyên can con đừng đi vì sợ gặp nguy hiểm. Nhưng thấy nó kiên quyết muốn gặp để dứt khoát nên tôi đành để cho con đi và dặn nó cẩn thận.

Gia đình nạn nhân cho biết, để đoạn tuyệt với mối tình ngang trái, chị L. từng bỏ trốn vào miền Nam với hy vọng sau vài tháng Tùng sẽ nguôi ngoai và để cho chị L. được yên.



Nhưng không chấp nhận mất người tình một cách dễ dàng nên Tùng khăn gói vào Nam tìm chị L. Sau khi tìm được chị, Tùng ép chị phải quay về với mình và không được chấm dứt mối quan hệ, nếu cố tình làm việc đó thì chị L. và gia đình phải gánh chịu hậu quả đau lòng.



Những đứa trẻ bơ vơ



Ngày xét xử sơ thẩm chồng về tội “Giết người”, chị O. đã đưa hai con lên Hà Nội từ rất sớm. Đứa lớn mới chỉ hơn 4 tuổi, đứa bé còn đang bế trên tay.



Mong muốn được vào dự phiên tòa để hai con có cơ hội được gặp bố nhưng do dịch Covid-19, phiên xử hạn chế đông người nên chị O. và các con phải ở ngoài cổng.



Người duy nhất bên gia đình bị cáo được vào dự là bà Hồ Thị H. – mẹ của Tùng.



Trong suốt phiên xét xử con trai, bà H. ngồi lặng lẽ một góc và không ngừng khóc. Khi được Hội đồng xét xử gọi đứng lên trả lời một số câu hỏi, bà H. đã khóc nức nở và nhận mọi tội lỗi là do mình.



"Lỗi là do tôi tất cả. Tôi đã bỏ đi mười năm nay nên không có thời gian ở gần để yêu thương và dạy dỗ con mới khiến nó ra nông nỗi này. Mong hội đồng xét xử cho con tôi có cơ hội được sửa sai”, bà H. nói.