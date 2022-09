Ăn thịt bò hay thịt lợn tốt hơn?

Chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh thịt lợn nạc sở hữu các giá trị dinh dưỡng rất lớn:

- Hàm lượng protein và sắt tương tự như 6 loại thịt bò nêu trên.

- Hàm lượng vitamin B1 gấp 9-18 lần 6 loại thịt bò nêu trên. Ăn 50g thịt lợn nạc mỗi ngày có thể đáp ứng 22,5% nhu cầu vitamin B1 hàng ngày của người trưởng thành. Do đó, việc thịt lợn nạc giàu vitamin B1 hơn thịt bò là một lợi thế về dinh dưỡng.

- Thịt lợn nạc cung cấp năng lượng và chất béo cao hơn một chút so với 6 loại thịt bò kể trên. Tuy nhiên nếu chúng ăn với chế độ theo khuyến cáo là khoảng 50g thịt mỗi ngày, lượng chênh lệch chất béo trong khẩu phần thịt lợn nạc và các loại thịt bò nêu trên là không đáng kể.

Ví dụ, so sánh giữa thịt lợn nạc với gân bò (loại thị bò có năng lượng thấp nhất), ăn 50g thịt lợn nạc sẽ chỉ cung cấp nhiều hơn 22,5 kcal so với 50g gân bò. Khi so sánh giữa thịt lợn nạc và thăn bò (loại thịt bò có hàm lượng chất béo thấp nhất), nếu ăn 50g thịt lợn nạc, bạn sẽ chỉ hấp thụ nhiều hơn 2,65 gam chất béo so với 50g thịt thăn bò.

Các loại thịt bò/thịt lợn không nên ăn quá nhiều