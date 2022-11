Ăn theo cách này, bạn không bao giờ lo tăng cân, mất dáng

Giảm béo cấp tốc có hiệu quả

Nhiều người sau khi đi khám sức khoẻ hoặc trước dịp hội hè, lễ lạt cần mặc đồng phục khoe body mới giật mình với thân hình phì nhiêu của mình. Họ hối hả tìm mọi cách từ nhịn ăn, tập luyện đến ngất xỉu thậm chí phải đi cấp cứu vì dùng thuốc giảm cân cấp tốc.

Tuy nhiên cách làm này có thực sự hiệu quả?

Chiều 17/11, bên lề buổi tập huấn triển khai Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, TS.BS Nghiêm Nguyệt Thu, Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định, trong giảm béo "dục tốc bất đạt".

Thực tế ghi nhận đã có rất nhiều người đặt mục tiêu giảm 4-5kg một tháng, nhưng BS Nguyệt Thu cho rằng “có giảm được cũng khó bền vững, rất nhanh chóng bị béo lại”.

Thay vào đó, theo TS. BS Nguyệt Thu, can thiệp lối sống mới là nền tảng đảm bảo duy trì giảm cân bền vững, an toàn bao gồm các biện pháp can thiệp dinh dưỡng, tập luyện thể lực, thay đổi hành vi, hỗ trợ tâm lý.

"Thay đổi lối sống, chế độ ăn và hoạt động thể lực là nền tảng điều trị thừa cân, béo phì. Mục tiêu giảm cân chỉ 5-10% trong 6 tháng, cần quan tâm giảm chu vi vòng eo hơn là chỉ giảm cân. Béo phì cũng rất dễ tái lại, vì thế luôn phải thực hiện chế độ ăn lành mạnh, vận động để kiểm soát cân nặng", TS Thu nói.